Für die Heimspiele des EHC Kloten in der Swiss Arena verlost Blick 3 x 2 Tickets für die EHC-K-Lounge sowie 4 x 2 Tickets der besten Sitzplatz-Kategorie. Erlebe packende Duelle in der neuen Saison live und mit bester Sicht auf das Spielgeschehen.

Saisonstart in der National League

Der EHC Kloten kämpft auch in der neuen Saison um die Playoff-Qualifikation.

Am 17. September startet die neue Eishockeysaison. Dabei versprechen die umkämpften Duelle höchste Spannung vom ersten bis zum letzten Spieltag. Der EHC Kloten spielt am 20. September sein erstes Heimspiel der Saison gegen den SC Bern (live auf Blick).

Wir verlosen für die Heimspiele im September und Oktober je 3 x 2 Tickets für die EHC-K-Lounge. Geniesse die Spiele des EHC Kloten mit bester Sicht sowie Snacks und gratis Getränken in der Lounge. Zudem verlosen wir weitere 4 x 2 Tickets für die Spiele in der Swiss Arena in Kloten.

Teilnahmeschluss ist der 11. September 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.