Die Super League startet am 20. und 21. Juli in die neue Saison. Die Berner Young Boys treffen zum Auftakt zu Hause auf den Aufsteiger aus dem Wallis. Gewinne zwei VIP-Tickets für das Duell, mit kostenloser Verpflegung in der Valiant Lounge und besten Sitzplätzen.

Cedric Itten (hier im Testspiel gegen Xamax) trifft am 21. Juli mit YB auf den FC Sion.

Meister YB startet die Mission Titelverteidigung mit einem Heimspiel. Am 21. Juli kommt der Aufsteiger FC Sion ins Wankdorf. Nach nur einer Saison sind die Walliser zurück in der Super League. Nun treffen sie im ersten Spiel gleich auf die Young Boys. Obwohl die beiden Teams letztes Jahr in unterschiedlichen Ligen spielten, gab es ein Direktduell. Im Viertelfinal des Schweizer Cups bezwang das unterklassige Sion die Berner mit 2:1. YB möchte sich zum Auftakt der Saison für die Niederlage revanchieren und positiv in die Spielzeit starten.

Blick verlost für das Spiel zwischen YB und dem FC Sion am 2. Juli in Bern 2 x 2 VIP-Tickets. In der Valiant Lounge geniesst du dabei kulinarische Leckerbissen und schaust das Spiel zusammen mit deiner Begleitperson von den besten Plätzen aus. Zusätzlich verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets für das Duell zwischen Meister und Aufsteiger.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 10. Juli 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.