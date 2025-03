Am 29. März 2025 wird in Grächen die dritte Ausgabe des Snowspring Open Airs gefeiert. Mit einem hochkarätigen Line-up erwartet dich eine unvergessliche Open-Air-Party. Gewinne ein Package mit Tickets, Hotelübernachtung und Skipässen.

Saisonabschluss-Party in Grächen

1/4 Feiere das Saisonende mit einer grossen Open-Air-Party inmitten der beeindruckenden Bergkulisse.

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Das Snowspring Open Air in Grächen geht am 29. März 2025 in die dritte Runde. Das Musikfestival im Wallis verbindet den perfekten Saisonabschluss auf der Piste mit erstklassigen Live-Acts aus den Genres Blues-Rock und Pop. Auf der Bühne im Wallis stehen vier internationale und nationale Acts: Die US-Band Welshly Arms, Vollblutkünstler Kelvin Jones sowie die Schweizer Sängerinnen Dana und Debby . Die Festivalbesucherinnen und -besucher dürfen sich auf ein einmaliges Erlebnis mit Sonne, Ski und Partyspass freuen. Nach einem aufregenden Tag auf der Piste erwartet euch auf dem Dorfplatz Grächen die grosse Open-Air-Party zum krönenden Abschluss der Wintersaison.

Für das Snowspring Open Air in Grächen verlosen wir ein Package für zwei Personen mit Tickets für die Konzerte sowie vier Hotelübernachtungen in einem Superior Doppelzimmer inklusive zwei Skipässen für das Skigebiet vom 27. bis 31. März. Weiter verlosen wir 75 x 2 Kombi-Tickets für das Open Air am 29. März mit Skipass und Konzerttickets.

Teilnahmeschluss ist der 9. März 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.