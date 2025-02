James Blunt feiert das 20-jährige Jubiläum seines Debütalbums «Back To Bedlam» mit einer Jubiläumstour. Am 23. Februar 2025 wird er im Hallenstadion Zürich auftreten. Gewinne jetzt zwei Tickets inklusive Starzone-Upgrades!

Der britische Sänger James Blunt feiert das 20. Jubiläum seines Debütalbums. Foto: keystone-sda.ch

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Mit dem Release seines Debütalbums «Back To Bedlam» im Jahr 2004 hat James Blunt die Musikszene mit Hits wie «You’re Beautiful» oder «High» im Sturm erobert. Zum 20-jährigen Jubiläum dieses Erfolgswerks geht der britische Singer-Songwriter auf «Back To Bedlam 20th Anniversary»-Tour.

James Blunt, der mit über 15 Millionen verkauften Alben und zahlreichen Auszeichnungen zum Weltstar mutierte, wird am 23. Februar 2025 im Hallenstadion Zürich die unvergesslichen Songs aus «Back To Bedlam» zum Leben erwecken. Fans dürfen sich auf eine Show freuen, die all die Hits von damals mit seinem charmanten Humor und seiner unverwechselbaren Stimme vereint.

Blick verlost 15 x 2 Tickets für die das Konzert von James Blunt am 23. Februar 2025 im Hallenstadion Zürich inklusive Starzone-Upgrade mit vielen Vorzügen. Mache mit beim Gewinnspiel und sei mit ein wenig Glück dabei, wenn James Blunt das Hallenstadion Zürich zum Beben bringt!

