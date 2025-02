1/4 Das Cresta Palace Celerina liegt eingebettet in der Engadiner Bergwelt. Foto: Pressebild

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Am Tag der Liebenden und der Liebe steht die Romantik im Mittelpunkt. Pärchen, Freunde und Familienmitglieder bringen ihre gegenseitige Liebe und Wertschätzung zum Ausdruck. Wir beschenken dich am Valentinstag mit romantischer Zeit zu zweit. Verzaubere deinen Lieblingsmenschen mit ein wenig Glück und geniesst unvergessliche Momente zusammen.

Gewinne einen Gutschein für zwei Personen mit zwei Übernachtungen in einem Cresta Doppelzimmer im Cresta Palace Celerina mit Frühstück und Zugang zum Vita Pura Spa des Hotels. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel mit 90 Zimmern und Suiten wurde 1906 eröffnet. An bester Lage inmitten der Engadiner Bergwelt bietet das Grand Hotel im 1200 Quadratmeter grossen Wellnessbereich mit Pool, Dampfbäder, Saunen, Brunnen und Duschen sowie einem Fitnessbereich und Panorama-Hallenbad alles, was das Herz begehrt. Zudem gibt es im Hotel fünf Restaurantoptionen für kulinarische Genüsse. Und in der Jugendstilhalle des Palace sorgt jeden Abend live Pianomusik für gefühlsselige Stimmung.

Teilnahmeschluss ist der 16. Februar 2025. Die Gewinnerin oder der Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.