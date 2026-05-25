Die Tour de Suisse rollt 2026 wieder durch die Schweiz. Erlebe live, wie sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt auf anspruchsvollen Etappen messen. Wir verlosen VIP-Tickets für die Etappen in Bad Ragaz und Aarburg – sei hautnah beim Renngeschehen dabei!

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Die Tour de Suisse erscheint in diesem Jahr in einem ganz neuen Gewand. Nicht nur fahren die Eliten der Frauen und Männer erstmals parallel die gleichen Strecken, auch befinden sich neu Start und Ziel aller Etappen am gleichen Ort. Zudem dauert die Tour nur noch fünf statt wie bisher acht Tage. Doch all das tut der Spannung keinen Abbruch – sowohl für Sprinter als auch für Kletterer oder Taktiker ist etwas dabei. Die 89. Ausgabe der Landesrundfahrt findet vom 17. bis 21. Juni statt. Die Tour startet in Italien, mit einer technisch anspruchsvollen Strecke in Sondrio und im Stil der Lombardei-Rundfahrt. Danach geht es weiter mit Etappen in Locarno TI, in Bad Ragaz SG und mit dem Zeitfahren in Aarbug AG. Den Abschluss findet die Tour de Suisse mit der Königsetappe in Villars-sur-Ollon in den Waadtländer Alpen. Die Schweizer Radsportfans dürfen sich auf eine hochkarätige, packende Rundfahrt freuen, mit den weltbesten Fahrerinnen und Fahrern. Mit dabei sind unter anderem der mehrfache Tour-de-France-Sieger und aktuelle Weltmeister Tadej Pogacar und Malen Reusser, die letztjährige Gesamtsiegerin der Tour de Suisse.

Für die diesjährige Tour de Suisse verlosen wir 7 x 2 VIP-Tickets für die Etappe in Bad Ragaz am 19. Juni sowie 10 x 2 VIP-Tickets für die Etappe in Aarburg am 20. Juni. Sei live dabei, wenn die Fahrerinnen und Fahrer um Etappensiege kämpfen, verfolge den Start sowie die Zieleinfahrt aus dem VIP-Bereich, und geniesse das Rahmenprogramm inklusive Verpflegung vor Ort.

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Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.