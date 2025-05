Du hast keine Tickets im Vorverkauf ergattert und willst trotzdem zum Eurovision Song Contest nach Basel? Blick verlost 4 x 2 Tickets für den Finalabend in der Arena plus in Basel. Sei beim Public Viewing im Fussballstadion mit einzigartigem Rahmenprogramm dabei.

Tickets fürs Finale in der Arena plus gewinnen

1/5 So wird der Basler St. Jakobspark während des ESC aussehen. Foto: eurovision

Der grösste Musikwettbewerb der Welt steigt Mitte Mai in der Schweiz und du kannst live dabei sein. Gewinne zwei Tickets für das Finale in der Arena plus am 17. Mai. Sei im St. Jakobspark dabei, wenn Mélanie Freymond (47) und Sven Epiney (53) beim offiziellen Public Viewing durch den Abend der Abende führen und erlebe hautnah, wer dieses Jahr den Titel holt. Auf die 36'000 Fans im Joggeli wartet eine spektakuläre Pre-Show mit nationalen und internationalen ESC-Stars und exklusive Live-Einblicke in die St. Jakobshalle, wo das Grand Final stattfindet. Für die Arena plus sind wieder wenige Tickets bei Ticketcorner erhältlich.

