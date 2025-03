1/2 Mit seinen Hits sorgt Wincent Weiss für unvergessliche Konzertmomente. Foto: IMAGO/Future Image

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Nach einer erfolgreichen Tour mit über 100'000 Zuschauerinnen und Zuschauer im letzten Jahr kehrt Wincent Weiss 2025 auf die Bühnen zurück. Im März begiestert der Popsänger und Songwriter an elf Konzertabenden das Publikum mit seiner einzigartigen Stimme und emotionalen Songs.



In den letzten acht Jahren hat sich Wincent Weiss als einer der erfolgreichsten deutschen Musiker etabliert. Mit über 1,5 Millionen monatlichen Hörerinnen und Hörer auf Spotify, zahlreichen Platin- und Gold-Auszeichnungen sowie Top-Chartplatzierungen gehört er zur Spitze der deutschsprachigen Popmusik. Seine Live-Shows versprechen ein Wechselbad der Gefühle. Mal laut und euphorisch, mal nachdenklich leise – aber immer intensiv und mitreissend.



Blick verlost 15 x 2 Tickets inklusive Starzone Upgrade für das Konzert von Wincent Weiss am 17. März 2025 im Hallenstadion Zürich. Erlebe zusammen mit einer Begleitperson eine unvergessliche Show und sei hautnah dabei, wenn Wincent Weiss die Arena mit seiner Musik zum Beben bringt. Mit dem Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge geniesst du verschiedene Vorzüge wie Welcome Drink, separater Eingang wie auch ein eigenes Bar- und Cateringangebot (Konsumation kostenpflichtig).

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 9. März 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden..