Superstar Kylie Minogue kommt in die Schweiz! Du kannst mit ein bisschen Glück am 6. Juli 2025 im Hallenstadion Zürich live dabei sein. Gewinne zwei Tickets für dieses spektakuläre Konzert.

1/2 Kylie Minogue beehrt mit ihrer Show das Hallenstadion Zürich. Foto: IMAGO/Avalon.red

Kylie Minogue ist eine globale Popikone, die seit Jahrzehnten die Charts stürmt und mit ihrer Musik und ihren Bühnenperformances Generationen begeistert. Von ihren Anfängen in den 80er-Jahren bis zu ihren jüngsten Erfolgen hat die australische Künstlerin stets bewiesen, dass sie sich musikalisch neu erfinden kann, ohne ihre einzigartige Ausstrahlung zu verlieren. Ihre Konzerte sind bekannt für aufwendige Choreografien, glamouröse Kostüme und eine mitreissende Atmosphäre, die jeden Fan zum Tanzen bringt. Hits wie «Can't Get You Out of My Head», «Spinning Around» und ihre neuesten Songs garantieren einen Abend voller guter Laune und unvergesslicher Momente.

Blick verlost 20 x 2 Eintrittskarten für das Konzert von Kylie Minogue am 6. Juli 2025 im Hallenstadion Zürich. Sichere dir die Chance, zusammen mit deiner Begleitung die Show voller Popmagie zu erleben.

Teilnahmeschluss ist der 29. Juni 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.