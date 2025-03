1/2 Sabrina Carpenter kommt mit ihrer Erfolgstour in die Schweiz. Foto: Kevin Mazur/Getty Images for AEG

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Sabrina Carpenter gehört momentan zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt und räumt mit ihrem Album «Short n' Sweet» sowie ihrem Mega-Hit «Espresso» eine Auszeichnung nach der anderen ab. Mit ihren Songs eroberte sie die Herzen von Millionen Hörerinnen und Hörern. Sie begleitete Taylor Swift auf ihrer «Eras»-Tour, und mit ihrem Coachella-Debüt zementierte sie ihren Status als Pop-Ikone.

Mit «Short n' Sweet» hat sich Sabrina Carpenter in den Pop-Olymp katapultiert. Das Album erreichte Platz 1 in vielen Ländern, so unter anderem in den USA, in Grossbritannien, Kanada, Australien, Spanien und Frankreich. Kritiker feierten es als eines der besten Alben des vergangenen Jahres.

Jetzt geht die Erfolgsgeschichte weiter: 2025 bringt Sabrina Carpenter ihre «Short n' Sweet»-Tour nach Europa – und am 27. März nach Zürich ins Hallenstadion! Blick verlost 4 x 2 Sitzplatz-Tickets für das ausverkaufte Konzert des US-Superstars. Nutze deine Chance und sei dabei, wenn eine der spannendsten Pop-Künstlerinnen der Gegenwart live performt!

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 16. März 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden