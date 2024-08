1/2 Das Simmentaler Bier-Festival hält Musik für jeden Geschmack bereit.

Im Simmental an der Lenk findet vom 6. bis 8. September das Simmentaler Bier-Festival statt. Auf der Bühne stehen unter anderem The Gardener & The Tree, Klischée, Nickless und der Jodlerklub Lenk. Daneben erwartet die Besucherinnen und Besucher Biergartenfeeling mit gutem Bier und grossem Food-Angebot. Am Sonntag kann man in der Braumanufaktur mit Weisswurst, Brezen und zapffrischem Bier in den Tag starten und bei Führungen alles über das Lenker Bier erfahren.

Gewinne ein VIP-Package für 6 Personen mit 2-Tagespässen sowie Food- und Getränkegutscheine für je zwei Mahlzeiten pro Tag und erlebe am 6. und 7. September die Konzerte vor der traumhaften Bergkulisse an der Lenk. Zudem verlosen wir 25 x 2 2-Tagespässe für das Simmentaler Bier-Festival.

Teilnahmeschluss ist der 1. September 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.