Am 7. Mai stellt die Bestseller-Autorin Nina Ruge ihr neues Buch «Ab morgen jünger!» im The Studio in Zürich vor. Dank Blick kannst du bei der VIP-Vernissage dabei sein! Wir verlosen 15 x 2 Tickets für den Event.

Bestseller-Autorin Nina Ruge stellt ihr neues Buch «Ab morgen jünger!» vor.

Wie bleiben wir länger jung und gesund? In ihrem neusten Buch bietet Autorin Nina Ruge spannende Einblicke in die aktuellsten Ergebnisse der Longevity-Forschung. Am 7. Mai stellt sie ihr Buch «Ab morgen jünger!» bei ihrer VIP-Vernissage in Zürich vor.

Gewinne zwei Tickets für den Event in Zusammenarbeit mit Avea im The Studio und freue dich auf interessante Eindrücke, anregende Diskussionen und einem anschliessenden Apéro Riche.

VIP-Buchvernissage von Nina Ruge Datum: Mittwoch, 7. Mai 2025

Ort: The Studio, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich

Check-in: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 21:00 Uhr

Dresscode: Smart casual Programm: Lesung & Präsentation von Nina Ruge

Diskussion mit Nina Ruge & Sylwina Spiess

Q&A mit dem Publikum

Persönliche Widmung von Nina Ruge

Teilnahmeschluss ist der 27. April 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.