Die Sommerferien sind vorbei – und schon denkt man an die nächsten Ferien. Deshalb verlosen wir zusammen mit TGV Lyria eine Reise nach Disneyland® Paris für die ganze Familie mit zwei Übernachtung und Eintrittskarten für drei Tage in den zwei Disney® Parks.

Dies ist eine bezahlte Promotion mit TGV Lyria

Frankreich ist dank TGV Lyria von der Schweiz aus nur einen Katzensprung entfernt. Mit 17 Hin- und Rückfahrten und 18'000 Plätzen pro Tag war es nie einfacher, das Fernweh zu stillen und das schon seit über 40 Jahren. TGV Lyria verbindet nämlich Basel, Zürich, Lausanne und Vallorbe mit Paris bzw. Dijon und dies bis zu sechsmal pro Tag – sogar bis zu achtmal am Tag ab Genf. Und im Sommer erreicht man täglich und direkt die Provence (Marseille, Lyon, Avignon und Aix-en-Provence) ab der Romandie (Lausanne und Genf). Dank den vielen TGV-Verbindungen ab Paris sind aber auch die Normandie, die Bretagne oder die Loire Region mit dem Zug gut erreichbar. Beliebt ist beispielsweise auch eine Weiterreise nach London. Mehr zu den Routen von TGV Lyria findest du hier.

Bahn-Reisetipps mit der Familie Mit der Karte Avantages der SNCF profitieren Kinder von spannenden Ermässigungen von 30% auf den Erwachsenentarif. TGV Lyria ist es wichtig, dass du mit deiner Familie verreisen kannst – egal, ob Gross oder Klein. Und das alles zu optimalen Bedingungen. Mit der Karte Avantages der SNCF profitieren Kinder von spannenden Ermässigungen von 30% auf den Erwachsenentarif. TGV Lyria ist es wichtig, dass du mit deiner Familie verreisen kannst – egal, ob Gross oder Klein. Und das alles zu optimalen Bedingungen. Mehr zu Spartipps und Services am Board für Familien

TGV Lyria bringt dich auch nach Disneyland® Paris. Ganz egal, ob Klassiker wie «Peter Pan», Helden aus einer weit entfernten Galaxis oder die Superkräfte aus dem Marvel Universum. Disneyland® Paris erweckt Geschichten aus allen Disney-Welten zum Leben. Parkgäste erleben unvergessliche Momente bei atemberaubenden Shows und farbenfrohen Paraden. Mit einem Adrenalinkick werden sie von den abwechslungsreichen Attraktionen in die Disney-Abenteuer entführt und bei ganz besonderen Treffen mit den Disney-Figuren werden Erinnerungen für die Ewigkeit geschaffen. Und zum Highlight des Tages bringen die zauberhaften Projektionen und das funkelnde Feuerwerk der täglichen Abendshow die Gäste zum Staunen.

Kindheitsträume werden wahr in Disneyland® Paris © Disney Seit der Eröffnung in den 90er-Jahren ist und bleibt Disneyland® Paris ein Sehnsuchtsort für Gross oder Klein, denn mit Disney verbindet wohl jeder eine Kindheitserinnerung, eine Lieblingsfigur oder einen Lieblingsfilm. In der zweiten Hälfte des Jahres bietet das Resort besondere Erlebnisse, passend zum Start der Schweizer Herbstferien. Das Resort startet mit dem Disney Halloween Festival in seine Herbstsaison. Ab dem 1. Oktober grüssen breit grinsende Kürbisse, herbstliche Dekorationen und liebenswerte Geister die grossen und kleinen Gäste beim Eintritt in den Disneyland® Park. Auch die beliebte Halloween-Parade kehrt zurück und die Disney Bösewichte warten nur darauf, ein paar lustige Streiche zu spielen. © Disney Seit der Eröffnung in den 90er-Jahren ist und bleibt Disneyland® Paris ein Sehnsuchtsort für Gross oder Klein, denn mit Disney verbindet wohl jeder eine Kindheitserinnerung, eine Lieblingsfigur oder einen Lieblingsfilm. In der zweiten Hälfte des Jahres bietet das Resort besondere Erlebnisse, passend zum Start der Schweizer Herbstferien. Das Resort startet mit dem Disney Halloween Festival in seine Herbstsaison. Ab dem 1. Oktober grüssen breit grinsende Kürbisse, herbstliche Dekorationen und liebenswerte Geister die grossen und kleinen Gäste beim Eintritt in den Disneyland® Park. Auch die beliebte Halloween-Parade kehrt zurück und die Disney Bösewichte warten nur darauf, ein paar lustige Streiche zu spielen. Mehr Informationen

Gewinne mit etwas Glück eine erstklassige Reise für vier Personen mit TGV Lyria in der Klasse «Standard 1ère» nach Paris, inklusive unvergesslichem Aufenthalt in Disneyland® Paris mit zwei Übernachtungen im Disney Hotel New York - The Art of Marvel inklusive Frühstück sowie vier Eintrittskarten für je drei Tage im Disneyland® Park und Walt Disney Studios® Park.

Teilnahmeschluss ist der 25. August 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Die Reise muss vor dem 27. Februar 2025 erfolgen, ausgenommen Weihnachten und Silvester. Der Aufenthalt muss rechtzeitig vor Anreise gebucht werden, unter Vorbehalt der verfügbaren Plätze. Der Preis ist nicht umtauschbar, nicht rückerstattbar und nicht verlängerbar. Bahnreise mit TGV Lyria von Zürich HB oder Basel SBB nach Paris Gare de Lyon und zurück für maximal 4 Personen in der Klasse «Standard 1ère». Die Bahnbillette sind, ausschliesslich am Bord eines TGV Lyria-Zug gültig. Alle Reisende reisen gemeinsam. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.