Auf ihrer Samichlaus-Tour rockt die Stubete Gäng die Vorweihnachtszeit an diversen Standorten. Du kannst bei uns zwei Tickets für ein Konzert der Party-Band in deiner Nähe gewinnen und mit der Stubete Gäng den «Chlaus» machen.

Die Stubete Gäng läutet auf ihrer Samichlaus-Tour die Weihnachtszeit ein.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Vom 15. November bis 14. Dezember ist die Stubete Gäng auf Tour durch die Deutschschweiz und sorgen in der Vorweihnachtszeit bei ihren Konzerten für eine «riesen Gaudi». Dabei performt die Band nicht nur ihre aktuelle Single «Samichlaus», sondern auch all ihre Party-Hits wie «Petra Sturzenegger», «Göschene - Airolo» oder «De Pizzaiolo». Die Shows werden mehr als nur ein Konzert. Es wird eine musikalische Schlittenfahrt durch die schneebedeckten Höhen der Unterhaltung, in einem wahrhaft verzaubernden Ambiente und einzigartiger Weihnachtskulisse. Auch die Kulinarik lässt keine Wünsche offen, mit dem eigen gebrauten Stubete-Gäng-Bier, der Ursula-Bratwurst, dem Richi-Magenbrot und vielen weiteren Spezialitäten. DJ ELK und die Vorband «Fründe» werden zudem das Publikum bestens unterhalten. Tickets für die Samichlaus-Tour sind unter stubetegaeng.ch erhältlich.

Gewinne zwei Tickets für ein Konzert der Stubete Gäng am Standort deiner Wahl. Für die Shows in Wattwil SG, Burgdorf BE, Chur und Näfels GL verlosen wir insgesamt 35 x 2 Tickets. Stimme dich zusammen mit deiner Begleitperson und den Hits der Band auf eine besinnliche Zeit ein!

Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.