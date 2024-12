Foto: ZVG

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Die Show «Grüezi Italia» feiert mit unvergesslichen Klassikern wie «Volare», «Azzurro» und «Un’estate italiana» die Schönheit Italiens und unsere Verbindung zu diesem besonderen Land. Moderator Roberto de Luca, Secondo und charmanter Erzähler, nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch italienische Kultur, Ferienflirts und das südländische Lebensgefühl – humorvoll und herzerwärmend erzählt. Begleitet von einer erstklassigen Band, die bereits für Stars wie Andrea Bocelli gespielt hat, bietet das Programm eine mitreissende Mischung aus nostalgischen Hits und modernen Songs zum Mitsingen und Tanzen.

Nach dem Erfolg von 2022 kehrt «Grüezi Italia» mit neuer Tournee, zusätzlichen Liedern, beeindruckenden Animationen und weiteren Geschichten zurück.

Blick verlost insgesamt je 3 x 2 Tickets für «Grüezi Italia» in Hochdorf LU am 17. Januar 2025, in Thun BE am 18. Januar 2025, in Amriswil TG am 1. Februar 2025, in Zürich am 2. Februar 2025, in Wil SG am 14. Februar 2025, in Rapperswil SG am 15. Februar 2025 sowie 2 x 2 Tickets für Baden am 8. März 2025. Lass dir diese Chance nicht entgehen und erlebe einen Kurzurlaub in Italien – mitten in der Schweiz!

