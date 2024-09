Am 19. September findet in Dielsdorf das siebte Female Innovation Forum statt. Innovatorinnen, Investorinnen und Gründerinnen tauschen Wissen aus und nehmen an Workshops teil. Blick verlost 3 x 2 Tickets für dieses Event.

Am 19. September findet in Dielsdorf ZH zum siebten Mal das Female Innovation Forum (FIF) statt. An diesem Tag treffen sich Innovatorinnen, Investorinnen, Gründerinnen und Netzwerkerinnen, um gegenseitig ihr Wissen auszutauschen. Beim FIF ist jede Besucherin und jeder Besucher aktiver Bestandteil des Programms. Über den Tag verteilt erwarten sie verschiedene Impulsvorträge, Reden und Vorstellungen. Nach den Präsentationen der Business-Ideen der Jungunternehmerinnen begeben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einen der interaktiven Workshops. Dort teilen die Unternehmerinnen in einer kleinen Runde ihre aktuell grössten Herausforderungen. Das FIF bietet die einzigartige Gelegenheit, Know-how und Erfahrungen aktiv zu teilen, vom Wissen anderer Teilnehmerinnen zu profitieren sowie die Möglichkeit auf aktives Networking von Besucherinnen, Gründerinnen und Investorinnen.

Blick verlost 3 x 2 Tickets für das Female Innovation Forum. Dort werden zudem verschiedene Jurypreise wie der Preis «Female Innovator of the Year» und Auszeichnungen für die weibliche Innovationskraft verliehen.

