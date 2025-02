Im Wankdorf kommt es am 23. Februar zum dritten Aufeinandertreffen zwischen den Bernern und den Tessinern. Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für die Partie, mit gratis Verpflegung in der Valiant Lounge und besten Sitzplätzen auf der Haupttribüne.

In den beiden bisherigen Saisonspielen zwischen den Young Boys und dem FC Lugano konnte sich jeweils das Heimteam durchsetzen. YB gewann im November eine turbulente Partie zu Hause mit 2:1, nachdem Lugano in Unterzahl in der Nachspielzeit einen Penalty verschossen hatte. Der Meister aus Bern konnte sich in den letzten Runden immer mehr steigern und kämpft weiterhin um einen Platz in der aktuellen Meisterschaftsrunde. Auch, weil sich die Teams in der oberen Tabellenhälfte wegen inkonstanter Leistungen nicht absetzen können. Macht YB dank eines Sieges gegen den FC Lugano einen weiteren Schritt Richtung Top 6?

Sei live dabei, wenn die Berner auf die Luganesi treffen! Gewinne zwei VIP-Tickets für das Spiel am 23. Februar im Wankdorf und geniesse kostenlose Verpflegung in der Valiant Lounge. Zusätzlich verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets für das Duell.

