Im Wankdorf kommt es am 8. Februar zum Duell zwischen den Berner Young Boys und dem FC Sion. Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel, inklusive Verpflegung in der Lounge und besten Sitzplätzen auf der Haupttribüne.

Im Wankdorf duellieren sich YB und der FC Sion zum dritten Mal in dieser Saison. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Der Aufsteiger aus dem Wallis gehört diese Saison sicherlich nicht zu den Lieblingsgegnern von YB. Beide bisherigen Duelle haben die Berner verloren. Nun treffen die beiden Teams am 8. Februar im Wankdorf wieder aufeinander. Sowohl YB als auch Sion kämpfen um die Teilnahme an der Meisterschaftsrunde. Dieser Kampf ist diese Saison so spannend wie schon lange nicht mehr. So ist YB trotz durchzogener Leistungen immer noch im Rennen um die vorderen Plätze dabei. Dafür müssen die ersten Punkte gegen den FC Sion eingefahren werden.

Gewinne zwei VIP-Tickets für die Partie zwischen den Young Boys und dem FC Sion am 8. Februar im Wankdorf. Als VIP kommst du in den Genuss kostenloser Verpflegung in der Valiant Lounge und schaust das Spiel von den besten Plätzen auf der Haupttribüne aus. Zudem verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets für das YB-Heimspiel.

Teilnahmeschluss ist der 2. Februar 2025. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.