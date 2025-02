Die Rocklegenden von Toto kommen mit ihrer «The Dogz of Oz»-Tour 2025 nach Europa und machen am 16. Februar Halt im Hallenstadion Zürich. Sichere dir jetzt zwei Tickets und erlebe zusammen mit deiner Begleitung einen Abend voller Klassiker zum Mitsingen.

Wir verlosen Tickets für das Konzert der Rockband Toto in Zürich

Wir verlosen Tickets für das Konzert der Rockband Toto in Zürich

Toto kommt mit ihren Hits in die Schweiz. Foto: Redferns

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Seit Jahrzehnten begeistert Toto Fans auf der ganzen Welt mit ihren ikonischen Songs. Mit ihrer aktuellen «The Dogz of Oz» Tour bringt die Band ihre grössten Hits sowie neue Überraschungen auf die Bühne. Dabei machen sie auch in der Schweiz Halt. Am 16. Februar 2025 rocken sie das Zürcher Hallenstadion, und du kannst live dabei sein!

Toto feiert mit ihren Songs auch heute noch grosse Erfolge. Ihr Welthit «Africa» wurde kürzlich mit Diamant-Status ausgezeichnet, während «Hold The Line» dreifach Platin erhielt. Mit über 50 Millionen verkauften Alben und Milliarden von Streams auf Spotify bleibt die Band auch für jüngere Generationen ein Phänomen.

Neben den legendären Bandmitgliedern darf sich das Publikum auf einen besonderen Gast freuen. Christopher Cross, der fünffache Grammy-Gewinner, begleitet die Band auf ihrer Tour und wird als Special Guest mit Songs wie «Sailing» und «Ride Like the Wind» für Gänsehaut-Momente sorgen.

Blick verlost 20 × 2 Sitzplatz-Tickets für das Toto-Konzert am 16. Februar 2025 im Hallenstadion Zürich. Sichere dir die Chance auf einen Abend voller unvergesslicher Rockklassiker und mitreissender Live-Performance!

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 9. Februar 2025. Die Gewinner und Gewinnerinnen werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.