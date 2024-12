Marc Sway ist zurück mit neuer Musik und auf Tour. Blick verlost Tickets für sein Konzert am 8. Januar im Kaufleuten Zürich. Auf zwei glückliche Gewinner wartet zudem eine VIP-Experience mit Shuttle-Service von Volvo und Meet & Greet.

Tickets für das Konzert von Marc Sway in Zürich gewinnen

1/2 Marc Sway bringt mit neuer Musik auf seiner Tour die Hallen zum Beben. Foto: Jonathan Heyer

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Der Zürcher Sänger Marc Sway ist mit seinem neuen Album auf grosser Tour. Dabei nimmt er sein Publikum mit auf eine emotionale, grenzenlose Reise, auf der er nur die Sprache seiner Musik braucht. Seine neuen Songs gehen direkt in die Hüfte und der Rhythmus lässt einem keine andere Wahl, als sich zu bewegen. Marc Sway zeigt sich auf seinem Album unbeschwert, aber auch sinnlich wie nahbar. Moderne Elektronik trifft auf erdige Klänge und die einzigartige Stimme von Sway findet den Weg direkt ins Herz. Die Shows versprechen ein verbindendes Lebensgefühl, verbreiten Liebe und Lebenslust.

Blick verlost für das Konzert von Marc Sway am 8. Januar im Kaufleuten in Zürich 10 x 2 Tickets. Dabei kommen zwei Gewinner zusammen mit ihrer Begleitperson in den Genuss der VIP-Experience, bei dem ihr zu Hause abgeholt und im neuen vollelektrischen Volvo EX30 direkt zum Konzert gefahren werdet. Nach der Show trefft ihr Marc Sway bei einem Meet & Greet persönlich und werdet anschliessend wieder nach Hause gefahren.

Teilnahmeschluss ist der 8. Dezember 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.