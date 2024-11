Mit Popcorn und Softgetränk Kinotickets für Marvel-Blockbuster «Kraven the Hunter» gewinnen

Die actiongeladene Entstehungsgeschichte über den legendären Marvel-Bösewicht Kraven kommt am 12. Dezember in die Kinos. Schaue den Film einen Tag vor dem offiziellen Kinostart bei der Premiere im Pathé Westside in Bern.