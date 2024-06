Gewinne Tickets für das Coop Open Air Cinema in deiner Nähe

1/2 Geniesse eine atemberaubende Kulisse unter freiem Sternenhimmel.

An 21 Standorten in der Schweiz finden vom findet vom 17. Juni bis am 17. September die Coop Open Air Cinemas statt. Es bietet für Filmbegeisterte unvergessliche Filmvorführungen unter dem freien Sternenhimmel. Die Open Air Cinemas verwandeln Parks und Plätze in der ganzen Schweiz in bezaubernde Kinos und zeigt eine grosse Bandbreite von Filmen.

Für das Open Air Cinema verlost Blick Tickets für Vorstellung nach Wahl an verschiedenen Standorten. Mache bei unserem Gewinnspiel mit und wähle deinen bevorzugten Standort aus. Mit etwas Glück kannst du und deine Begleitperson bald einen gemütlichen Abend unter freiem Himmel mit einem Film nach Wahl geniessen.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 3. Juli 2024. Die Gewinner werden anschliessend ausgelost und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.