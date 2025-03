1/4 Der Europa-Park feiert 2025 sein 50. Jubiläum.

Seit einem halben Jahrhundert begeistert der Europa-Park in Rust DE mit seinen Attraktionen und Shows Gross und Klein. Dabei begeben sich die Besucherinnen und Besucher auf eine atemberaubende Reise durch 17 europäische Themenbereiche, wo neben jeder Menge Action und Adrenalin auch landestypische und authentische Küche warten.

Eröffnet wird die Sommersaison im Jubiläumsjahr am 22. März. Der Europa-Park feiert sein 50-jähriges Bestehen unter dem Motto «Europa.Gemeinsam.Erleben» mit zahlreichen Highlights und neuen Shows. Die Kultur und Kulinarik verschiedener europäischer Länder sowie die kulturelle Vielfalt des Europa-Park stehen dabei im Vordergrund. Zudem sorgt eine neue Parade mit beeindruckenden Wagen und Tänzern in farbenfrohen Kostümen für spektakuläre Darbietungen.

Gemeinsam mit dem Europa-Park verlosen wir exklusiv 2 x eine Reise in den beliebtesten Freizeitpark der Schweizer für das Wochenende vom 9. bis 11. Mai. Im Gewinn inbegriffen ist die An- und Rückreise mit dem Zug vom Wohnort sowie mit dem RailCoster der SBB ab Basel, zwei Übernachtungen mit Frühstück im 4-Bett-Zimmer in einem Europa-Park-Hotel, 2-Tageseintritte in den Europa-Park wie auch ein 1-Tageseintritt in die Wasserwelt Rulantica für 4 Personen sowie eine Emotioncard-Gutscheinkarte im Wert von 500 Euro für die Verpflegung im Europa-Park Erlebnis-Resort.

Teilnahmeschluss ist der 16. März 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.