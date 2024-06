Tickets für das Basel Tattoo gewinnen

1/2 Das Baseltatto empängt die besten internationalen und nationalen Formationen.

Dieses Jahr findet das Basel Tattoo vor der historischen Kulisse der Kaserne Basel vom 19. bis am 27. Juli statt. Beim Basel Tattoo begeistern Spitzenformationen aus aller Welt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem musikalisch erstklassigen Programm und sorgen für viele magische Momente wie auch eine Gänsehaut-Atmosphäre.

Neben Schweizer Formationen wie dem Basel Tattoo Chor, der Basel Tattoo Garde oder der Swiss Armed Forces Brass Band sorgen Gruppierungen von überall her für Unterhaltung. So kommt das musikalische Big Bike Orchestra aus Polen, die One Voice Children's Choir, die schon im Viertelfinale im America's Got Talent und im Weissen Haus auftraten, die Singapore Police Force Band, die United States Army Field Band und viele andere internationalen Chöre nach Basel. Und auch 2024 sind die 200 Dudelsackspieler und Trommler der Massed Pipes and Drums ein fester Bestandteil des Programms. Die zehn Pipe Bands aus Kanada, Grossbritannien, Malta, Australien, Neuseeland, Südafrika und der Schweiz sind Teil des traditionellen schottischen Akts.

Blick verlost je 50 x 2 Tickets für die Shows des Basel Tattoo am 22. und 23. Juli. Geniesse mit deiner Begleitperson ein hochkarätiges Programm mit einer geballten Ladung Dudelsackmusik, Tanz und vielen Emotionen in der Arena unter freiem Himmel.

