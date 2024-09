Beim urbanen Oktoberfest von Turbinenbräu erwartet die Gäste neben mitreissender Live-Musik und einer grossen Auswahl an frischen Bieren auch ein währschaftes Essensangebot wie Weisswürstel, Kalbsbraten oder Pulled-Haxen-Burger. Für unvergessliche Momente sorgen auch verschiedene traditionelle Spiele und Wettbewerbe.

Gewinne für den 4. Oktober einen 8er-Tisch für dich und deine Freunde. Dabei geniesst ihr nicht nur das Oktoberfest in einzigartiger Atmosphäre direkt in der Brauerei, sondern geniesst auch das «All You Can»-Angebot an Essen und Getränken.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 22. September 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.