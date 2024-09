Mit aussergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern Gewinne Tickets für die Premiere des Circus Knie in Lausanne

Der Schweizer Nationalcircus Knie gastiert vom 27. September bis am 3. Oktober in Lausanne. Du kannst in unserem exklusiven Gewinnspiel Tickets für die Premiere am Place Bellerive gewinnen.