Cedric Itten und die Young Boys empfangen am 10. November den FC Lugano. Foto: keystone-sda.ch

Meister YB trifft in der 14. Runde der Super League auf Vizemeister Lugano. Mit je einem Sieg und zwei Unentschieden teilten sich die beiden Mannschaften in der vergangenen Saison die Punkte fair auf. Doch die Berner Young Boys setzten sich schlussendlich in der Liga durch und holten den 17. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Doch nach einem schlechten Saisonstart kämpft YB nun um den Anschluss an die Spitzengruppe. Lugano spielt auch in dieser Saison vorne mit.

Für das Spiel am 10. November zwischen YB und dem FC Lugano kannst du bei uns zwei VIP-Tickets gewinnen. Als VIP erlebst du die Geschehnisse auf dem Feld nicht nur von den besten Plätzen aus, sondern kommst in der Valiant Lounge in den Genuss kostenloser Verpflegung. Weiter verlosen wir 2 x 2 zusätzliche Tickets für das Aufeinandertreffen im Wankdorf.

Teilnahmeschluss ist der 3. November 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.