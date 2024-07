Gewinne VIP-Tickets für das Flumserberg Open Air

1/4 Das Flumserberg Open Air zieht die Schlager-Fans aus der ganzen Schweiz in die Berge.

Am diesjährigen Open Air in Flumserberg erwartet das Publikum das Beste, was der deutsche Schlager zu bieten hat. Andrea Berg, die jedes ihrer Konzerte mit Energie und Leidenschaft antritt, wird dieses Jahr ihre Mega-Hits wie «Du hast mich tausendmal belogen», «Ja ich will» und viele mehr am Flumserberg Open Air präsentieren. Neben ihr treten beim «Grossen Schlager Open Air» zahlreiche weitere nationale und internationale Schlagerstars auf, darunter Johnny Logan, Oesch's die Dritten, Marc Pircher, Linda Fäh und Semino Rossi. Zum Abschluss des Open Air Flumserberg gibt der Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier sein einziges Schweizer Konzert in diesem Jahr. Natürlich werden auch hier wieder Dirndl und Lederhosen das Bild prägen. Es wird gesungen, getanzt und gefeiert. Mit seiner authentischen und grossartigen Show wird er garantiert alle Fans in seinen Bann ziehen. Diese dürfen sich auf ein unvergessliches Hit-Spektakel mit tiefgründigen Balladen und mitreissenden Party-Hits vor einer beeindruckenden Kulisse am Flumserberg freuen.

Blick verlost für das Open Air Flumserberg 75 x 2 Tickets und 5x2 VIP-Tickets. Sei beim «Grossen Schlager Open Air» am 31. Juli oder beim Konzert von Andreas Gabalier am 2. August live dabei. Das Open Air ist ein Muss für alle Schweizer Schlager-Fans!

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 14. Juli 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.