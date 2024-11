I Quattro gehört zur Vorweihnachtszeit wie Guetzli, Weihnachtsmärkte und Besinnlichkeit. Auch in diesem Jahr sind die vier Tenöre auf Weihnachtstour. Gewinne zwei Tickets für ein Konzert der «Winter Wonderland»-Tournee im November oder Dezember.

Die vier Tenöre von I Quattro sind wieder auf Weihnachtstournee. Foto: Pressebild

Die besinnlichste Zeit des Jahres steht bevor. Und wenn es langsam Weihnachten wird, darf I Quattro nicht fehlen. Auch in diesem November und Dezember sind die vier Schweizer Tenöre auf grosser Weihnachtstournee in verschiedenen Kirchen in der Deutschschweiz. Seit über 15 Jahren macht I Quattro gemeinsam Musik. Auf ihrer «Winter Wonderland»-Tour spielen sie ein abwechslungsreiches Repertoire mit traditionellen und klassischen Weihnachtsliedern, Gospel, Winterlieder bis hin zu Popsongs. Die ausgebildeten Tenöre Matthias Aeberhard, Daniel Camille Bentz, Samuel Tobias Klauser und Simon Jäger sorgen für atemberaubende Konzerterlebnisse während der Weihnachtszeit.

Gewinne zwei Tickets für ein Konzert der Weihnachtstournee von I Quattro am Standort deiner Wahl. Geniesse zusammen mit deiner Begleitperson einen unvergesslichen Konzertabend und lass dich auf die Adventszeit einstimmen.

Teilnahmeschluss ist der 10. November 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.