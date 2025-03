Die Show «Wings» von Peter Marvey bringt Zuschauerinnen und Zuschauer zum Staunen. Foto: Pressebild

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Die wohl einzigartigste Illusionsshow der Welt gibt es im Magic-House in Feusisberg am Zürichsee. Hier erlebst du spektakuläre Magie aus nächster Nähe. Peter Marvey, der Illusionist mit internationalem Renommee, präsentiert seine neue Show «Wings», die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen lässt. Mit Auftritten in über 50 Ländern, darunter Monaco und Las Vegas, und 80 Millionen TV-Zuschauern in den USA begeistert Peter Marvey weltweit. Jetzt hast du die Chance, dieses magische Spektakel hautnah zu erleben.



Blick verlost 12 x 2 reguläre Tickets sowie 2 x 2 VIP-Packages für die Show vom 20. März 2025 in Feusisberg. Als VIP erlebst du die Show von Premium-Sitzplätzen in der ersten Reihe aus, darfst Peter Marvey und sein Team beim Meet & Greet persönlich Treffen inklusive Erinnerungsfoto, erhältst ein Glas Champagner oder Getränk für bis zu 15 Franken und geniesst Priority Parking direkt beim Magic-House bis zehn Minuten vor Showbeginn. Erlebe einen unvergesslichen Abend mit atemberaubenden Illusionen, beeindruckenden Effekten und magischen Momenten, die sogar Zuschauer zum Schweben bringen.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 9. März 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.