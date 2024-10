Hans begibt sich zusammen mit Fidibus auf eine wunderliche Heimreise zu seiner Mutter.

Nach Jahren harter Arbeit in der Mehlfabrik macht sich Hans auf den Heimweg zu seiner Mutter. Es erwartet ihn und Fidibus eine wunderliche Reise, mitsamt seinem Lohn – einem Klumpen Gold, so gross wie hundert Kugeln Schokoladeneis. Unterwegs treffen sie immer wieder auf seltsame Gestalten, wie die beiden ulkigen Clowns vom Zirkus oder auch waschechte Räuber. Doch auch wenn es so scheint, dass Hans auf seiner Heimreise nach und nach alles verliert, so gewinnt er vor allem eines: gute Freunde!

Blick verlost für diverse Vorstellungen des Märchentheaters «Hans im Glück» je 3 x 4 Tickets. Wähle deine bevorzugte Aufführung und erlebe mit ein bisschen Glück die köstlich-fröhliche Geschichte basierend auf den Märchen der Gebrüder Grimm über die Freuden des Lebens und den Wunsch nach Freiheit.

Teilnahmeschluss ist der 6. November 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.