«Das Zelt» geht 2025 wieder auf grosse Tournee durch die Schweiz. Foto: keystone-sda.ch

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Das grösste Schweizer Tourneetheater ist auch 2025 wieder unterwegs in der ganzen Schweiz. In «Das Zelt» erlebt das Publikum das beste, was die Showbranche zu bieten hat. Ob Musik von Pop bis Schlager, Comdey oder hochstehende Akrobatik – hier ist für jeden etwas dabei. In einer einzigartigen Atmosphäre erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Show der Extraklasse mit nationalen und internationalen Stars.

Wir verlosen für die drei Shows «Schlagermania», «Schwiizer Hits» und Esteriore Brothers an den Standorten Zürich, Uster ZH und Egerkingen SO je 15 x 2 Tickets für eine Vorstellung.

Bei der «Schlagermania» treten die Schlagergrössen Fantasy, Francine Jordi, Swen Tangl, Pia-Sophie und weitere Acts auf. Die energiegeladene Show verspricht einen Abend voller Emotionen, Party und hochstehender Musikmomente.

«Schwiizer Hits» bringt die grössten Schweizer Musikerinnen und Musiker auf die Bühne: Florian Ast, Nicole Bernegger, Marius Bear und Remo Forrer sorgen für mitreissende Live-Performances. Durch den Abend führt Moderator Sascha Ruefer.

Die Esteriore Brothers, bekannt für ihren Italo-Pop, präsentieren ihr neues Album «Viva Italia». Ihre gefühlvollen Balladen und italienischen Hits versprechen eine unvergessliche Show.

Gewinne zwei Ticket für eine der folgenden Shows:

«Schwiizer Hits» am 30. März in Egerkingen oder am 11. April in Uster

«Schlagermania» am 2. April in Egerkingen oder am 17. April in Uster

Esteriore Brothers am 4. April in Egerkingen oder am 11. April in Zürich

