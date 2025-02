Gehöre zu den ersten, die das neue Album von Marc Sway erhalten. Foto: Jonathan Heyer

Mit seinen brasilianischen Wurzeln und der Schweizer Herkunft vereint Marc Sway verschiedene musikalische Welten in seinen Songs. Bereits als Kind kam er durch seine Eltern mit Musik und Tanz in Berührung. Seine Karriere begann mit einem Plattenvertrag in Deutschland, und mit Hits wie «Severina», «Hemmigslos liebe» oder «I Can See the World» eroberte er die Charts.

Nun ist der Zürcher Sänger mit neuem Album zurück. Dabei nimmt er die Fans mit auf eine emotionale, grenzenlose Reise, auf der er nur die Sprache seiner Musik braucht. Seine neuen Songs gehen direkt in die Hüfte, und der Rhythmus lässt einem keine andere Wahl, als sich zu bewegen. Marc Sway zeigt sich auf «Roots» unbeschwert, aber auch sinnlich und nahbar. Moderne Elektronik trifft auf erdige Klänge, und die einzigartige Stimme von Sway findet den Weg direkt ins Herz.

Blick verlost exklusiv 20 signierte Exemplare von «Roots» inklusive eines Buchs mit Rezepten der Zürcher Gastrostars Elif Oskan und Markus Stöckle. Die spezielle Edition ist auf 1000 Stück begrenzt. Nutze deine Chance und gehöre zu den ersten, die das neueste Album von Marc Sway hören!

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 23. Februar 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.