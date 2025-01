YB trifft im letzten Heimspiel der Champions League auf Roter Stern Belgrad. Foto: keystone-sda.ch

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Die Champions-League-Kampagne der Young Boys ist eine zum Vergessen. Zum ersten Mal wird die Königsklasse in einem Liga-Modus gespielt. Nach sechs von acht Spielen sind die Berner mit 0 Punkten am Tabellenende. Nun stehen im neuen Jahr noch zwei Spiele an, um die Champions League dennoch mit positiven Ergebnissen abzuschliessen und Selbstvertrauen für die Super League und den Schweizer Cup aufzubauen. Nach dem letzten Auswärtsspiel im ehrwürdigen Celtic Park in Glasgow empfängt YB im Wankdorf zum Abschluss Roter Stern Belgrad. Können die Young Boys in der Champions League endlich punkten und die rote Laterne abgeben?

Erfahre es live im Wankdorf, wenn die Young Boys Roter Stern Belgrad empfangen. Für das Spiel am 29. Januar kannst du bei uns zwei VIP-Tickets gewinnen. Dabei profitierst du als VIP von besten Sitzplätzen auf der Haupttribüne und kostenloser Verpflegung in der Lounge.

Teilnahmeschluss ist der 12. Januar 2025. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.