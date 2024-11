Die Young Boys treffen am 15. Dezember im Wankdorf auf Servette FC. Sei beim letzten Heimspiel 2024 als VIP dabei und geniesse kostenlose Verpflegung in der Valiant Lounge und beste Sitzplätze.

Die Berner mit Alan Virginius möchten gegen Servette das Meisterjahr positiv beenden. Foto: keystone-sda.ch

Der Meister beschliesst das Jahr gegen den Cupsieger. In der letzten Runde vor der Winterpause gastiert Servette bei YB im Wankdorf. Das erste Duell der Saison konnten die Genfer im Juli für sich entscheiden. Nun kommt es in Bern zum erneuten Duell. Wer kann sich durchsetzen und mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause gehen?

Erfahre es am 15. Dezember live im Stadion - mit allen Vorzügen eines VIPs. Blick verlost 2 x 2 Tickets für das Spiel zwischen YB und Servette. In der Valiant Lounge kommst du dabei vor, während und nach dem Spiel in den Genuss kostenloser Verpflegung. Zudem schauen du und deine Begleitperson das Spiel von den besten Plätzen aus.

Teilnahmeschluss ist der 4. Dezember 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.