Am 9. November steigt im Hallenstadion der Swiss Cup Zürich. Die weltbesten Turnerinnen und Turner treten im Paarwettkampf gegeneinander an. Gewinne zwei VIP-Tickets für das Turnier, inklusive Sitzplätze der besten Kategorie, Verpflegung und vielem mehr.

Topathletinnen und -athleten treten beim Swiss Cup Zürich in Teams an. Foto: freshfocus 1/2

Bereits zum 41. Mal findet im Hallenstadion der Swiss Cup Zürich statt. Die besten Turnerinnen und Turner der Welt messen sich am 9. November im Paarwettkampf und zeigen ihr Können. Der Wettkampfmodus, bei dem je eine Turnerin und ein Turner aus einem Land ein Team bilden, verspricht Spektakel und höchste Spannung. Je eine Athletin und ein Athlet treten nacheinander zur Übung an, wobei die beiden Noten zu einem Gesamtwert addiert werden.

Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für den Swiss Cup Zürich am 9. November im Hallenstadion. Dabei kommen du und deine Begleitperson in den Genuss von einem reichhaltigen Frühstück, Pausenerfrischungen sowie Zvieri nach dem Wettkampf inklusive Getränken in der VIP-Lounge und Sitzplätzen der besten Kategorie. Zudem ist im Ticket eine Ausfahrtskarte für das Messeparkhaus, das «Swiss Cup Zürich»-Magazin und weitere Vorzüge enthalten. Zusätzlich verlosen wir weitere 3 x 2 Tickets für die hochkarätige Kunstturn-Veranstaltung.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 30. Oktober 2024. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.