Lust auf einen Abend voller Rock'n'Roll, Liebe und Nostalgie? Gewinne zwei Tickets und erlebe das spektakuläre Musical von «Grease» am 14. Januar 2025 im Theater 11 in Zürich – ein unvergesslicher Abend wartet auf dich und deine Begleitung!

Erlebe die Premiere von «Grease» am 14. Januar 2025 im Theater 11 in Zürich.

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Das Musical «Grease» ist zurück und bringt die Magie der 50er-Jahre erneut auf die Bühne! Mit Lederjacken, Petticoats, schnellen Autos und unvergesslichen Rock'n'Roll-Hits versprüht die neue Inszenierung puren Nostalgie-Zauber.

Begleitet von Klassikern wie «You're the One That I Want», «Summer Nights» oder «We Go Together» tauchen die Zuschauerinnen und Zuschauer in die mitreissende Liebesgeschichte zwischen dem charmanten Danny und der schüchternen Sandy ein. «Grease» begeistert mit speziellen Choreografien, tollen Kostümen und zeitlosen Melodien – ein absolutes Highlight für Musicalfans!

Blick verlost für die Premiere von «Grease» am 14. Januar 2025 im Theater 11 in Zürich insgesamt 40 x 2 Tickets. Erlebe einen unvergesslichen Abend voller Musik und Leidenschaft!

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 29. Dezember 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.