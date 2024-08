Die ÖKK Bike Revolution kommt in die Region Gruyère. Entdecke die grüne Landschaft auf einer gemütlich Bike-Tour mit kulinarischen Köstlichkeiten der Region. Wir verlosen zwei Startplätze beim Gusto Ride am 7. September.

Startplatz für Gusto Ride an der Bike Revolution in Gruyère gewinnen

Entdecke auf den Gusto Rides die Region und ihre kulinarischen Highlights.

Vom 6. bis 8. September gastiert die ÖKK Bike Revolution in der Region Gruyère. Spannende Rennen der Elite, Nachwuchs-Talente und in der Kategorie Fun versprechen viele Highlights. Beim zweitletzten Stopp der Mountainbike-Serie ist Spannung garantiert. Dabei bieten die malerischen Landschaften und abwechslungsreichen Wege ein einzigartiges Erlebnis im Herzen der Voralpen.

Auch die Hobbyfahrerinnen und -fahrer sowie Besucher kommen beim grossen Mountainbike-Festival voll auf ihre Kosten. Auf atemberaubenden Touren und Trails lässt sich die Gegend, die fantastische Landschaft und kulinarische Highlights der Region geniessen. Und an der Bike Expo kann man die neusten Trends für den Sommer entdecken. Wir verlosen 1 x zwei Startplätze für einen Gusto Ride am 7. September in Gruyère.

Teilnahmeschluss ist der 28. August 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.