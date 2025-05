Im letzten Heimspiel der Saison empfangen die Young Boys den FC Basel. Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel am 18. Mai in Bern. Geniesse dabei als VIP kostenlose Verpflegung und beste Sitzplätze auf der Haupttribüne.

Christian Fassnacht jubelte beim Auswärtssieg gegen Basel im März gleich zweifach. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Am 18. Mai kommt es im Wankdorf zum Kracher zwischen dem FC Basel und den Berner Young Boys. In dieser Saison konnte YB die Basler in zwei der drei Direktduellen besiegen. Nun geht es auch im nächsten Aufeinandertreffen um alles oder nichts.

Dank Blick kannst du beim letzten Heimspiel von YB in dieser Saison dabei sein. Gewinne zwei VIP-Tickets für die Partie gegen Basel vom 18. Mai. Geniesse neben dem Leckerbissen auf dem Rasen auch kostenlose Verpflegung in der Valiant Lounge und beste Sitzplätze auf der Haupttribüne. Ausserdem verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets für das Spiel im Wankdorf.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 11. Mai 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.