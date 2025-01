Am 2. Februar kommt es im Letzigrund zum Duell zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel. Gewinne bei uns zwei VIP-Tickets und erlebe das Spiel von den besten Plätzen aus und mit Verpflegung in der FCZ Business Lounge.

Das erste Duell der Saison konnten die Zürcher für sich entscheiden. Foto: keystone-sda.ch

Die Super League ist schon bald zurück aus der Winterpause. Bis zum 33. Spieltag kämpfen die Teams um einen Platz in der Meisterschaftsrunde. Gerade einmal 6 Punkte trennen aktuell den Leader und den 8.-Platzierten. Die Fans dürfen sich auf einen aufreibenden Fussball-Frühling freuen. Jedes Spiel und jeder Punkt ist entscheidend, wenn es um den Meistertitel geht.

Auch der FC Basel und der FC Zürich spielen in der Spitzengruppe mit. Am 2. Februar empfangen die Zürcher den Rivalen im Letzigrund. Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel. Geniesse als VIP kostenlose Verpflegung in der FCZ Business Lounge und erlebe die Geschehnisse auf dem Rasen von den besten Plätzen aus.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 19. Januar 2025. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.