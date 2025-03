Im Letzugrund kommt es zum dritten Saison-Duell zwischen den ewigen Rivalen aus Zürich und Basel. Foto: keystone-sda.ch

Der FC Zürich empfängt in der 32. Runde der Super League den FC Basel. Vieles deutet darauf hin, dass es in den letzten Runden für einige der Teams noch um alles oder nichts geht, sprich um die Teilnahme an der Meisterschafts- oder an der Relegationsrunde. Wohl noch nie war die Tabelle so eng wie in dieser Saison. Sowohl der FCZ als auch der FCB sind auf Punkte angewiesen, auch im Hinblick auf das Meisterrennen. In den beiden bisherigen Duellen konnte sich jeweils das Auswärtsteam durchsetzten.

Wir verlosen für das Spiel zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel am 12. April im Letzigrund 1 x 2 VIP-Tickets. Erlebe den Klassiker von den besten Plätzen aus und geniesse in der FCZ Business Lounge kostenlose Verpflegung.

