Ab dem 2. Juli spielen die 16 besten europäischen Nationen in der Schweiz um den EM-Titel. Beim Public Viewing im FIFA Museum in Zürich erlebst du die Spiele in einer besonderen Atmosphäre. Gewinne Tickets für den Spieltag deiner Wahl.

Foto: zVg

So langsam steigt die Vorfreude auf die Europameisterschaft in der Schweiz. Vom 2. bis 27. Juli treten die besten Nationalteams aus Europa an, um den EM-Titel nach Hause zu holen. Das FIFA Museum in Zürich bietet mit seinem Live Screening die perfekte Atmosphäre. Erlebe mit anderen Fussballfans die EM-Spiele live, und verpasse kein Highlight des Fussballsommers.

Blick verlost für das Public Viewing im FIFA Museum für alle Spieltage der Women’s Euro 2025 je 5 x 2 Tickets. Geniesse die Spiele im «Extra Time»-Bistro mit einzigartiger Stimmung, und erfahre im Live Screening, wer sich im Kampf um die Europameisterschaft durchsetzt.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 25. Juni 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.