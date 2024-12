Für die Heimspiele des EHC Kloten in der Swiss Arena verlost Blick 3 x 2 Tickets für die EHC-K-Lounge sowie 4 x 2 Tickets der besten Sitzplatz-Kategorie. Erlebe packende Duelle in der neuen Saison live und mit bester Sicht auf das Spielgeschehen.

Auch im neuen Jahr greift der EHC Kloten an, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Foto: keystone-sda.ch

Die Hälfte der Saison ist rum, der Kampf um die Playoff-Plätze ist im vollen Gange. Bereits zeichnen sich einige Tendenzen ab. Im Gegensatz zur letzten Spielzeit mischt der EHC Kloten um die Playoffs mit. Die Klotener möchten in dieser Spielzeit endlich wieder den Sprung in die Finalrunde schaffen. Dabei kann das Team zu Hause am Schluefweg auf die lautstarke Unterstützung der eigenen Fans zählen.

Wir verlosen für die Heimspiele im Januar je 3 x 2 Tickets für die EHC-K-Lounge. Geniesse die Spiele des EHC Kloten mit bester Sicht sowie Snacks und gratis Getränken in der Lounge. Zudem verlosen wir weitere 4 x 2 Tickets für die Spiele in der Swiss Arena in Kloten.

