K.o.-Spiele am Schluefweg Gewinne Tickets für die Spiele des EHC Kloten in der Finalrunde

Schlussspurt in der National League. Der EHC Kloten steht bereits fix in den Play-ins, könnte sich aber in den letzten beiden Spielen auch noch direkt für die Playoffs qualifizieren. Für die anschliessende K.o.-Serie verlosen wir Tickets.