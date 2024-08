Vom 6. bis 8. September treffen sich in Gstaad die Countryfans zur 35-Jahre-Jubiläumsausgabe der Country Night mit musikalisch hochstehendem Line-up. Gewinne zwei Tickets für die Konzerte am 6. September.

Dieses Jahr finden die Country Night in Gstaad statt

Für die Personen, die gerne Westernklänge haben, gibt es vom 6. bis 8. September in der Festhalle in Gstaad Musik von mehreren Country-Stars. Unter anderem kommt die mit GRAMMY-, ACM-, CMA-Preisen ausgezeichnete Gruppe Little Big Town, die erstmals in der Schweiz auftreten werden. Vor über 20 Jahren betraten sie die Musikszene mit Hits wie «Boondocks», «Bring It On Home», «Little White Church» oder «Girl Crush». Ihre zehn Studioalben brachten mehrere Nr. 1-Singles hervor. Ebenfalls auf der Bühne zu sehen und zu hören sind die Band Chapel Hart und der Newcomer Tyler Booth.

Daneben bietet die Country Night in Gstaad alles, was das Country-Herz begehrt. Die Strassen werden mit Foodständen, Bars und dem Luna Park belebt, und selbst der Mechanical Bull ist wieder vor Ort, der Gstaad in den Wilden Westen verwandelt. Das Festival ist nicht nur für Erwachsene geeignet, sondern auch Kinder werden unterhalten. Auf dem Festivalgelände gibt es ein grosses Kinderprogramm mit Hüpfburgen, Glitzer-Tattoos im Kinderparadies, Streichelzoo und Ponyreiten.

Blick verlost 48 x 2 Tickets für Konzerte der Country Night Gstaad am 6. September. Mit etwas Glück, tanzt du mit deiner Begleitung durch die Nacht und erlebst einen Country-Abend, der dir immer in Erinnerung bleiben wird.

Teilnahmeschluss ist der 25. August 2024. Die Gewinner werden anschliessend ausgelost und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.