Laura Pausini bringt ihre gefeierte Welttournee in die Schweiz. Gewinne zwei Tickets inklusive eines Starzone-Upgrades für ihr Konzert am 11. Dezember in der St. Jakobshalle Basel und erlebe einen Abend voller unvergesslicher Hits und einer atemberaubenden Bühnenshow.

Erlebe Laura Pausini live bei ihrem Konzert in Basel. Foto: keystone-sda.ch

Die italienische Popikone Laura Pausini kommt mit ihrer Welttournee zurück in die Schweiz! Am 11. Dezember wird sie in der St. Jakobshalle Basel ihre grössten Hits und Songs aus ihrem aktuellen Album «Anime Parallele» präsentieren. Die spektakuläre Bühnenshow, entworfen vom Designer Fabio Novembre, bietet einen pfeilförmigen Laufsteg und beeindruckende Lichteffekte – ein unvergessliches Erlebnis für Fans.

Blick verlost 10 x 2 Tickets für das Konzert von Laura Pausini am 11. Dezember in Basel inklusive eines Upgrades für die Sunrise Starzone mit vielen Vorzügen. Geniesse zusammen mit deiner Begleitung in der Sunrise Starzone Lounge einen Welcome Drink, einen separaten Eingang wie auch ein eigenes Bar- und Cateringangebot (Konsumation kostenpflichtig) und erlebe eine spektakuläre Performance des italienischen Superstars.

Teilnahmeschluss ist der 1. Dezember 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.