Blick Live Quiz spielen und ein iPhone 15 gewinnen

In der Rätselshow von Blick kannst du dein Wissen unter Beweis stellen und bis zu 1000 Franken aus dem Jackpot abräumen. Und nicht nur das: Zusätzlich verlosen wir unter allen Mitspielenden ein iPhone 15! Einfach die Blick-Live-Quiz-App herunter und mitquizzen!

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Das Blick Live Quiz flimmert wieder über die Mobiltelefone der Schweiz! In der App wird jeweils dienstags und donnerstags um Bares gespielt wird. Die Moderatoren begleiten die Userinnen und User in der interaktiven Rätselshow durch 12 knifflige Fragen und ergänzen deren Wissen mit spannenden Fakten. Und auch wenn gerade keine Livesendung stattfindet, ist in der Quizapp einiges los. Beim Daily Quiz kann weiter gequizzt werden, und es warten attraktive Sachpreise.

Hol dir jetzt die App zum Blick Live Quiz und teste dein Wissen in den Live-Rätselrunden. Unter allen, die sich die App heruntergeladen haben und in den Livesendung zwischen dem 18. und 29. November mitquizzen, verlosen wir ein iPhone 15 von Apple! Lade die App jetzt herunter und teile uns danach im untenstehenden Formular deinen Username im Blick Live Quiz mit - mit etwas Glück gewinnst du ein neues iPhone 15 mit 256 GB Speicherplatz.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 1. Dezember 2024. Der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.