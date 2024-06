Inklusive Vintage-Apéro Gewinne VIP-Tickets für die Spezialvorstellung von «Fly Me To The Moon»

Am 11. Juli kommt die Komödie «Fly Me To The Moon» in die Deutschschweizer Kinos. Für das exklusive Special Screening im Kino Frame in Zürich kannst du bei Blick Tickets gewinnen, inklusive Vintage-Apéro sowie je einem Popcorn und Getränk.