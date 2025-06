Die Miniaturwelt Smilestones in Neuhausen am Rheinfall SH ist ein beliebtes Ausflugsziel für Gross und Klein. Gewinne bei uns vier Eintrittskarten mit Konsumationsgutschein und entdecke die Schweiz auf eine besondere Art.

Gewinne einen Familieneintritt in die Miniaturwelt Smilestones

1/5 In der Smilestones Miniaturwelt gibt es unzählige kleine Szenen zu bestaunen. Foto: Michael Kessler

Die moderne Miniaturwelt Smilestones zeigt die bekanntesten Meilensteine der Schweiz. So kann das Matterhorn, das Alpsteingebiet, der Rheinfall und vieles mehr entdeckt werden – und das alles innerhalb einer Stunde. Die Miniaturwelt in Neuhausen am Rhein SH bietet sowohl für Kinder als auch Erwachsene viele Highlights mit Liebe zum Detail. Viele kleine Szenen vermitteln eindrucksvoll im Massstab 1 : 87 die schönsten Landschaften, Städte, Wälder und Errungenschaften der Schweiz. Vom 12. bis 27. Juli gibt es zudem noch ein spezielles Blick-Suchspiel, wo findige Augen gefragt sind. Alle, die die richtige Anzahl versteckter Blick-Frontseiten entdecken, gewinnen eine kleine Überraschung.

Wir verlosen 45 x 4 Eintrittskarten für die Smilestones-Miniaturwelt inklusive Konsumationsgutschein für Chäschüechli und Getränke. Entdecke zusammen mit deiner Familie die Schweiz und ihre Sehenswürdigkeiten innerhalb kürzester Zeit. Die Indoor-Miniaturwelt ist das ganze Jahr über geöffnet.

