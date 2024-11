Vom 21. November bis 8. Dezember verwandelt sich der Flughafenpark im Circle wieder in ein magisches Winterdorf mit Konzerten, Lichtinstallationen und Foodständen. Blick verlost ein exklusives Package mit Tickets für den Zauberpark und Übernachtung im Hyatt Place.

Gewinne Tickets für den Zauberpark am Flughafen Zürich

Foto: Cemil Erkoc 1/4

In der Vorweihnachtszeit verleihen die beeindruckenden Lichtinstallationen auf dem Panoramaweg, die vielfältige Kulinarik und Konzerte unter freiem Himmel einen speziellen Zauber am Flughafen Zürich. Der Park im Circle wird vom 21. November bis 8. Dezember zum magischen Weihnachtsdörfchen. Auf der Bühne stehen sowohl nationale als auch internationale Acts wie Nemo, Max Giesinger, The Kolors, Bligg oder Fritz Kalkbrenner. Und auch die kleinsten kommen auf ihre Kosten. Jeweils ab 18.00 Uhr sorgen bei den Shows für die Kinder unter anderem Dan White, Laurent & Max, Andrew Bond und viele mehr für beste Unterhaltung.

Gewinne ein exklusives Package für den Zauberpark am Flughafen Zürich mit zwei Tickets sowie einer Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück im Hyatt Place im Circle. Der Gewinn kann während dem Zauberpark an einem Tag nach Wahl eingelöst werden, je nach Verfügbarkeit. Zusätzlich verlosen wir weitere 25 x 2 Tickets für einen Besuch beim Konzert nach Wahl im Zauberpark.

Teilnahmeschluss ist der 10. November 2024. Die Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.